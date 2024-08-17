❌ В Керчи на нескольких улицах отключили водоснабжение Как сообщают в «Воде Крыма», воды нет из-за аварийно-ремонтных работ.
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❌ В Керчи на нескольких улицах отключили водоснабжение Как сообщают в «Воде Крыма», воды нет из-за аварийно-ремонтных работ.