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Новому обитателю приморского заповедника "вручили" паспорт

Новому обитателю приморского заповедника "вручили" паспорт

Недавно спасенный дикий котенок дальневосточного леопарда, обзавелся паспортом. Малышу, обнаруженному у границ национального парка в Приморье, присвоили идентификационный номер Leo 260М.

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