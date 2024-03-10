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Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» воспользовался тем, что у Норриса и Хэмилтона была своя стратегия»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо финишировал пятым на Гран-при Саудовской Аравии, опередив обоих пилотов «Мерседеса» и Ландо Норриса из «Макларена», после чего проанализировал расклад сил в «Формуле-1».

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