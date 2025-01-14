Джош Сойер раскритиковал продолжительность современных игр, которые раздув...

Джош Сойер раскритиковал продолжительность современных игр, которые раздувают в ущерб качествуВетеран ролевых игр Джош Сойер выпустил видео, в котором ответил на ряд вопросов от фанатов и поделился своими мыслями касательно продолжительности нынешних игр.
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