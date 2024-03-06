В сочинском приюте для бездомных животных появятся вольеры для кошек В сочинском приюте для бездомных животных, который был открыт в начале 2024 года, находятся 24 собаки.
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В сочинском приюте для бездомных животных появятся вольеры для кошек В сочинском приюте для бездомных животных, который был открыт в начале 2024 года, находятся 24 собаки.