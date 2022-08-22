Раиса Горбачева и её роль в развале СССР...

Как Раиса Максимовна Горбачева повлияла на разрушение СССР? Каков ее вклад в разрушение страны? Почему в декабре 1984 года делегацию Горбачева с супругой в Лондоне принимали по самому высшему протоколу, хотя Горбачев еще не был генсеком? Почему Горбачев с супругой не возложили цветы на могилу Карла Маркса? Какой скандал произошел после возвращения советской делегации в СССР? Кто оплачивал бриллиантовые серьги от Картье, которые купила Раиса Максимовна в Лондоне? Биография жены Горбачева.