Медвежий угол

37 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Плескач
    Честно? Большинство пророссийских. НО! Не только в диаспорах, не только в выходцах с Бывшей - более чем достаточно гн...Россию ждут долги...
  • Стас Гулинов
    На глупый выпад, не может быть умной шутки.  Плетешь всякую хрень, про спящего главкома и ждешь серьёзного разговора?...В России действую...
  • Ингерман Ланская
    начиная с 1917-го именно такие - проходимцы ,алкаши, наркоманы, клоуны , воры или просто предатели - при власти и былиНиколай Платошкин...

Раиса Горбачева и её роль в развале СССР...

Раиса Горбачева и её роль в развале СССР...

Как Раиса Максимовна Горбачева повлияла на разрушение СССР? Каков ее вклад в разрушение страны? Почему в декабре 1984 года делегацию Горбачева с супругой в Лондоне принимали по самому высшему протоколу, хотя Горбачев еще не был генсеком? Почему Горбачев с супругой не возложили цветы на могилу Карла Маркса? Какой скандал произошел после возвращения советской делегации в СССР? Кто оплачивал бриллиантовые серьги от Картье, которые купила Раиса Максимовна в Лондоне? Биография жены Горбачева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх