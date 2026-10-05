Обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве арестовали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым