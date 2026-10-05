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ТАСС

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Обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве арестовали

Обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве арестовали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве предпринимательницы и ее дочери, передает корреспондент ТАСС.

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