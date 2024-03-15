Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером

Судно, подвергшееся атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
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