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Атакованное рядом с Йеменом судно оказалось танкером

Судно, подвергшееся атаке у берегов йеменского порта Ходейда, оказалось танкером для перевозки сжиженных нефтяных газов, передает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

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