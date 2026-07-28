Три знака зодиака ждёт самая удачная неделя года: кому звёзды обещают новые возможности с 27 июля по 2 августа 2026 года Елена ГалицкаяАстрологи назвали три знака зодиака, для которых последняя неделя июля и начало августа 2026 года могут стать особенно значимым периодом.