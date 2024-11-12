В Питере у мигранта, сдавшего экзамен по русскому языку, закончился словарный запас на вопросе «Где вы живете?»

Фото: unews.pro Важные новости России за неделю сообщают о том, что в Санкт-Петербурге прошел рейд силовиков, направленный на проверку двух этнических заведений, на которые поступали жалобы из-за громкого шума и антисанитарных условий.
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