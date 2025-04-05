В Москве мужчина при задержании начал стрелять по полицейским

Нарушителя ранили ответным огнём.В Москве мужчина при задержании открыл стрельбу по полицейским. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, правоохранителям поступило сообщение о неизвестном, который угрожает оружием своему знакомому на Ореховом бульваре.