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Царьград

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В Москве мужчина при задержании начал стрелять по полицейским

В Москве мужчина при задержании начал стрелять по полицейским

Нарушителя ранили ответным огнём.В Москве мужчина при задержании открыл стрельбу по полицейским. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, правоохранителям поступило сообщение о неизвестном, который угрожает оружием своему знакомому на Ореховом бульваре.

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