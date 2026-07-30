Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

360 подписчиков

Microsoft отчиталась о росте выручки на 18% в IV квартале 2026 года

Microsoft отчиталась о росте выручки на 18% в IV квартале 2026 года

За трёхмесячный период операционная прибыль составила $40,6 млрд, показав рост на 18%. Рост обеспечили прежде всего подразделения Intelligent Cloud и Productivity and Business Processes, с выручкой $39,3 млрд и $37,8 млрд соответственно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии