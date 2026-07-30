Microsoft отчиталась о росте выручки на 18% в IV квартале 2026 года

За трёхмесячный период операционная прибыль составила $40,6 млрд, показав рост на 18%. Рост обеспечили прежде всего подразделения Intelligent Cloud и Productivity and Business Processes, с выручкой $39,3 млрд и $37,8 млрд соответственно.
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