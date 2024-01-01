Рецепты вторых блюд 19

Куриные оладушки Биточки из рубленого куриного филе и сыра. Нежные и тающие во рту. куриное филе, яйца, сыр, зелень петрушки, мука пшеничная, соль, перец чёрный молотый, приправа, масло растительное Тушёная краснокочанная капуста с яблоками Тушёная краснокочанная капуста по этому рецепту получается сочной, с приятной ноткой сушёного базилика и очень яркой на вид.