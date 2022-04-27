Житель Анжеро-Судженска Кемеровской области оштрафован на 30 000 рублей за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в ходе проведения мониторинга СМИ и сети Интернет выявили жителя Анжеро-Судженска, который организовал сообщество в социальной сети и разместил в нем иллюстрацию, дискредитирующую Вооруженные силы Российской Федерации.
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