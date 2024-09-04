Как странные звуки на корабле Starliner стали сигналом тревоги для NASA и Boeing Ольга ВайленкоИстория космических полётов — это не только триумфы и открытия, но и неизбежные моменты напряжения и неожиданных проблем.
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