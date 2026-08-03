В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино для повышения эффективности самозапрета

Член Общественной палаты России Евгений Машаров выступил с инициативой легализовать онлайн-казино. По его мнению, это позволит повысить эффективность механизма самозапрета на азартные игры, который начнет действовать с 1 сентября.
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