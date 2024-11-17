Самый мемный бой года: Чендлер бегал от Оливейры, воскрес после залеживаний и провел два слэма

Комедия. От поединка Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера на UFC 309 ожидали многого: нокаут от Чендлера, болевой или удушающий от Оливейры, зарубу в стойке, противостояние американской борьбы и бразильского джиу-джитсу в партере, но точно не полного боя.