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Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному

Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному

Елена Караева Европа не выдержала удара: конструкция ЕС рушится на наших глазах и в эти минуты. Сегодняшнее срочное совещание глав МВД и минюстов (в формате видеоконференции — все ж в отпусках) ничего к этой картине обвала еэсовских ценностей и правил не добавит.

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