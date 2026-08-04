Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному

Елена Караева Европа не выдержала удара: конструкция ЕС рушится на наших глазах и в эти минуты. Сегодняшнее срочное совещание глав МВД и минюстов (в формате видеоконференции — все ж в отпусках) ничего к этой картине обвала еэсовских ценностей и правил не добавит.
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