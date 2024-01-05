О тех, кто хочет сделать мир лучше. Топ интервью 2023

Политики, дипломаты, юристы, ученые, спортсмены, общественные деятели, артисты, режиссеры, педагоги, врачи, художники, предприниматели – самые разные люди были героями наших интервью (которых за прошлый год вышло 55).
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