Моделирование охватило область шириной 28,6 млрд световых лет и поможет проверить методы поиска следов инфляции ранней Вселенной по данным астрономических обзоров Учёные Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США провели две крупнейшие на сегодняшний день космологические симуляции: в каждой моделировалась эволюция 13,4 трлн частиц тёмной материи в области шириной 28,6 млрд световых лет.