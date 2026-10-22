LME Week 2026 kicked off in London on Monday, with industry leaders focused on the macroeconomic outlook for base metals, AI and energy transition demand, as well as critical mineral supply chain resilience.
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