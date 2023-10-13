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Аргументы и Факты

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Умер бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

Умер бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

Бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе, глава департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец скончался на 62-м году жизни, сообщает официальный сайт МИД России.

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