Умер бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе Николай Кобринец

Бывший зампостпреда РФ при Евросоюзе, глава департамента общеевропейского сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол Николай Кобринец скончался на 62-м году жизни, сообщает официальный сайт МИД России.
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