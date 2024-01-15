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Викинги у себя дома. Религия

Викинги у себя дома. Религия

﻿﻿Когда описываешь скандинавскую религию, сталкиваешься с определенными трудностями. Во-первых, материала огромное количество, изложение которого даже вкратце потребовало бы отдельной серии постов.

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Комментарии
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Алексей Викторович Копелиович
&quot;Похороны Ибн Фадлана. Генрих Семирадский, 1833 г&quot; Данная картина Семирадского называется &quot;Похороны знатного руса в Булгаре&quot; и написана она в 1883 г. В указанном же Вами 1833 г. художник Семирадский ещё не родился. Но тут вопрос возникает, а какое отношение арабский путешественник Ибн Фадлан, так же как и умерший в Булгаре &quot;знатный рус&quot; имели  к викингам?
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