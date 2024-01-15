Викинги у себя дома. Религия

Алексей Викторович Копелиович

"Похороны Ибн Фадлана. Генрих Семирадский, 1833 г" Данная картина Семирадского называется "Похороны знатного руса в Булгаре" и написана она в 1883 г. В указанном же Вами 1833 г. художник Семирадский ещё не родился. Но тут вопрос возникает, а какое отношение арабский путешественник Ибн Фадлан, так же как и умерший в Булгаре "знатный рус" имели к викингам?