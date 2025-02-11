«Сварить, выпить, повторить»: симулятор пивоварни в средневековом монастыре Ale Abbey откроет двери раннего доступа Steam уже совсем скороРазработчики из эстонской студии Hammer & Ravens при поддержке издательства Shiro Games раскрыли дату выхода в раннем доступе своего симулятора пивоварни в средневековом монастыре Ale Abbey.
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