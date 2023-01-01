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Дакар-2023. Сандерс выиграл 1-й этап в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2023». Даниэль Сандерс выиграл заезд в классе мотоциклов, соревнования в других категориях продолжаются.

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