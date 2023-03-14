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Вдова сына села на шею, чуть что не по ней, сразу: «Я вас больше вообще ни о чем не попрошу, и внуков не увидите!»

Вдова сына села на шею, чуть что не по ней, сразу: «Я вас больше вообще ни о чем не попрошу, и внуков не увидите!»

Вдова сына села на шею, чуть что не по ней, сразу: «Я вас больше вообще ни о чем не попрошу, и внуков не увидите!»— …Невестка у нее лет десять не работала, сидела дома с детьми! – рассказывает про сестру пятидесятипятилетняя Вера Викторовна.

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