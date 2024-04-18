Екатерина Скулкина копирует Варнаву: фанаты не узнают кумира

Екатерину Скулкину знают благодаря шоу Comedy Woman. Юмориста всегда отличалась довольно внушительными формами, но этот факт ни капли не портил звезду, наоборот, зрители ее и любили за пышность и креативный талант.
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