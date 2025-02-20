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Взрывы в Тель-Авиве: предотвращен возможный теракт в пригородных автобусах

Взрывы в Тель-Авиве: предотвращен возможный теракт в пригородных автобусах

В пригородах Тель-Авива произошли взрывы в пустых автобусах. Полиция Израиля сообщает, что это попытка предотвратить опаснейший теракт.

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