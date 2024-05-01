А другая горожанка возмущена неприятным соседством с урной, которая в буквальном смысле слова отравляет ей жизнь: "Советская, 90: пятый день мусор лежит! Кидают сигареты и дым идет в окно.
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А другая горожанка возмущена неприятным соседством с урной, которая в буквальном смысле слова отравляет ей жизнь: "Советская, 90: пятый день мусор лежит! Кидают сигареты и дым идет в окно.