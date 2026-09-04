Московский экспортный центр (МЭЦ), которому в этом году исполняется девять лет, поддерживает предпринимателей города в продвижении их продукции за границей, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Трамп пожаловался...
- ГБ Хуснуллин награди...
- ГБ Ударный ответ за ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым