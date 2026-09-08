Iceland summons U.S. ambassador for Trump's social media post

Iceland summoned the U.S. ambassador after President Donald Trump posted an image online showing all of North America covered in the USA flag.
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