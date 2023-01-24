Кузбасские овощеводы получат многомиллионную помощь на импортозамещение

В Кузбассе на поддержку производителей овощей в 2023 году направят более 60 млн рублейДля оказания господдержки производителям картофеля и овощей в стране с 1 января 2023 года стартовал федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства».
В Кузбассе на поддержку производителей овощей в 2023 году направят более 60 млн рублейДля оказания господдержки производителям картофеля и овощей в стране с 1 января 2023 года стартовал федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства».
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