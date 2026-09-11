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Участок переулка Ядринцева в Барнауле перекроют на неделю

Участок переулка Ядринцева в Барнауле перекроют на неделю

Движение транспорта ограничат на переулке Ядринцева в Барнауле с 12 сентября. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству и транспорту города.

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