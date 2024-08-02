Более 30 молодых врачей уже воспользовались региональными мерами поддержки в этом году В Ивановской области для молодых медиков предусмотрена выплата на первоначальный взнос по ипотеке; «подъемные» для врачей, которые после учёбы трудоустроились в региональные учреждения здравоохранения; единовременная выплата фельдшерам скорой медпомощи.
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