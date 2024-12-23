Частный дом дотла сгорел вечером в Карелии

Два пожарных расчета боролись с пламенем в Сортавальском районе Вечером 22 декабря на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступило сообщение о том, что в поселке Рускеала в местечке Ханки горит одноэтажный деревянный частный жилой дом.