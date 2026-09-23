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РЖАКА

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25 признаков того, что вы сидите на диете

25 признаков того, что вы сидите на диете

Вы исключили из своего лексикона сладкие, жирные и мучные слова. Вас радует, что гречка и хлеб подорожали.

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