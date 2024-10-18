ЦБ снова поднимет ключевую ставку, биометрию будут собирать через приложения. Обзор Банки.ру

Центробанк поднимет ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Несмотря на замедление инфляции в сентябре до 8,6%, ее уровень все равно остается выше верхней границы оценок регулятора на весь 2024 год.
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