ЦБ снова поднимет ключевую ставку, биометрию будут собирать через приложения. Обзор Банки.ру

Центробанк поднимет ключевую ставку на 1 п.п., до 20%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Несмотря на замедление инфляции в сентябре до 8,6%, ее уровень все равно остается выше верхней границы оценок регулятора на весь 2024 год.