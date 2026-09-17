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Россияне могут получить до 350 тысяч рублей от государства на запуск своего дела

Россияне могут получить до 350 тысяч рублей от государства на запуск своего дела

Средства выделяют в рамках социального контракта Россияне могут получить от государства до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса или до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства через социальный контракт, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

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