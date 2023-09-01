Страшный дом, странный парк, украденный памятник, и дерево на трибуне.

КузнецовВВ

Подъем на Хаваламбре полностью перекроил генеральную классификацию Вуэльты. Сепп Кусс выиграл шестой этап «Вуэльты Испании»: американский гонщик из команды Jumbo-Visma атаковал на заключительном подъёме и проехал последние километры сольно. А вот Ремко Эвенпул по итогам этапа лишился красной майки лидера — она перешла к 20-летнему французу Ленни Мартинесу из Groupama — FDJ. Вчера гонщики проехали 183,1 километра с финишем на горе Пико-дель-Буитре. Шестой этап «Вуэльты Испании» обещал стать зрелищной поездкой к обсерватории Хаваламбре. По мере подъёма Пико-дель-Буитре становилась всё круче и круче. На последних километрах градиент подъёма превышал 15-16%. К финишной горе приехала огромная группа гонщиков — 39 человек. А вот все фавориты ехали в следующей группе позади. За 4,2 километра до финиша из первой группы атаковал Эйнер Рубио из Movistar. Ему даже удалось создать небольшой задел, но в конечном итоге Сепп Кусс, и французы Ромен Барде и Ленни Мартинес добрали колумбийца. А на последних 3 километрах Кусс уже ехал один. Тем временем из группы Эвенпула атаковал Примож Роглич. Словенец умело оторвался от Ремко, пытаясь полностью закрыть тот отрыв, что был между ними в генеральной классификации. В итоге Ремко остался один, и капитану Soudal — Quick Step пришлось приложить немало усилий для того, чтобы не позволить Рогличу обыграть его. Спустя 4 часа 27 минут и 29 секунд после старта финишировал Сепп Кусс. Ленни Мартинес добрался до финиша через 26 секунд, Ромен Барде — через 31, а испанцы Микель Ланда и Марк Солер — через 41 секунду. Примож Роглич и Йонас Вингегор финишировали через 2 минуты и 52 секунды после выигравшего этап товарища по команде. Хуан Аюсо проиграл ещё 7 секунд, Энрик Мас — уступил Куссу 3 минуты и 16 секунд, а Ремко Эвенпул — 3 минуты и 24 секунды. Российский гонщик Александр Власов из Bora — Hansgrohe был ещё на 10 секунд медленнее чем экс-лидер гонки. Такой исход этапа привёл к тому, что Ленни Мартинес из Groupama — FDJ возглавил генеральную классификацию «Вуэльту Испании». Сепп Кусс поднялся на вторую строчку, проигрывая 8 секунд. Испанец Марк Солер из UAE Emirates находится в 51 секунде позади. Ремко Эвенпул опустился на 9-ю строчку, проигрывая лидеру 2 минуты и 47 секунд. Энрик Мас уступает Ремко 3 секунды, Йонас Вингегор — 5 секунд, Примож Роглич — 9 секунд, Хуан Аюсо — 19 секунд, а Александр Власов — 49 секунд.