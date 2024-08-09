Киевский режим провёл массированную атаку на Липецкую область, украинские боты в соцсетях начали разгонять фейк о «необходимости покинуть регион» Киевский режим провёл атаку на Липецкую область.
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Киевский режим провёл массированную атаку на Липецкую область, украинские боты в соцсетях начали разгонять фейк о «необходимости покинуть регион» Киевский режим провёл атаку на Липецкую область.
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