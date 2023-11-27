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Бывший врач Белого дома: Байден «деградировал» и не способен быть президентом

Бывший врач Белого дома: Байден «деградировал» и не способен быть президентом

Президента Джо Байдена назвали угрозой для национальной безопасности США. Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что лидер страны больше не способен выполнять свои обязанности и вообще уже «деградировал» на посту.

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