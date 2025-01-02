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Дмитрий Гунько: «Не факт, что России была бы фаворитом в матче с Арменией. Шансы – «50 на 50. Не представляю, как Карпин мотивирует игроков»

– Сборная России не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА, но активно проводит товарищеские игры. Команде нужны такие матчи, как со сборной Брунея, которую россияне обыграли со счетом 11:0? – В настоящий период времени это очень сложный вопрос.

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