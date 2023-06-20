Продолжаем тему: Чем заняться летом? Погружаемся в мир городских приключений и домашних затей!

Привет, сообщество "Хакнем Школа"! Мы продолжаем тему, которую начали в предыдущем нашем посте "Чем заняться летом? Идеи для необычных городских каникул": Чем заняться летом? Идеи для необычных городских каникул Хакнем Школа15 июня Ваши отклики и предложения подтвердили нашу догадку, что лето — это идеальное время для того, чтобы немного изменить рутину, включить воображение и превратить каждый день в маленькое приключение! Давайте вместе посмотрим ещё два варианта, как можно организовать интересное и увлекательное времяпрепровождение для детей: 1.