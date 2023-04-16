Слово и дело

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Британцы пришли в ярость от «антибританского селфи» Байдена с ирландским политиком Адамсом

Британцы пришли в ярость от «антибританского селфи» Байдена с ирландским политиком Адамсом

Совместная фотография американского президента Джо Байдена и бывшего лидера националистической партии Ирландии «Шинн Фейн» Джерри Адамса привела в ярость британских читателей издания The Daily Mail.

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