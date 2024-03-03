Ребекка Смэшер: 3D-скульптор создал оригинальную фигурку героини Cyberpunk: Edgerunner...

Ребекка Смэшер: 3D-скульптор создал оригинальную фигурку героини Cyberpunk: Edgerunners на 3D-принтереБразильский 3D-скульптор Даниэль Мудатсос известен тем, что создает трехмерные модели различных персонажей из аниме и видеоигр и затем продает их на своем Патреоне.