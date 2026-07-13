Отец сломался и хочет к ним: под Ростовом дрон убил мать и 19-летнюю дочь

Вражеский беспилотник уничтожил счастливую семью: выжившие отец и сын убиты горем.Страшная трагедия, разыгравшаяся в Батайске Ростовской области в ночь на 18 декабря 2025 года, унесла жизни 51-летней Натальи Насридиновой и её 19-летней дочери Дарьи.