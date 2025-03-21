Сотрудник полиции провел профилактические беседы в колледже в Московской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение» участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 МУ МВД России «Власиха» провел профилактические беседы с учащимися колледжа городского округа Краснознаменск.
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