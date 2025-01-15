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test mazurok

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🔎 В Крыму обследуют больше 480 километров берега на наличие мазута За сутки собрано почти 20 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено — почти 60 тонн, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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