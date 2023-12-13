В США рассказали о поставках авиабомб Израилю

США поставили Израилю больше трех тысяч авиабомб JDAM с начала конфликта в Газе. Анонимный представитель министерства обороны США прокомментировал информацию Amnesty International о бомбардировках сектора Газа бомбами с системой наведения американского производства JDAM.
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