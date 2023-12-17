Война с Западом, вступление Финляндии в НАТО и создание нового военного округа. Что рассказал Путин после прямой линии?

Путин: Запад после развала СССР хотел подчинить Россию и использовать ее ресурсы Президент России Владимир Путин после прямой линии дал эксклюзивное интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.
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